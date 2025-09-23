На российском борту во время посадки умер мужчина

Baza: пассажир умер при посадке на самолет из Уфы в Иркутск

При посадке на самолет из столицы Республики Башкортостан, Уфы в Иркутск умер пассажир. Якобы из-за этого у другого мужчины началась эпилепсия, а третий отказался лететь, пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, рейс авиакомпании NordStar должен был вылететь в ночь на 23 сентября из Уфы в Иркутск.

«47-летнему мужчине стало плохо на посадке, прибывшие на место медики не смогли его спасти. Глядя на это, у другого пассажира произошел приступ эпилепсии. Еще один мужчина после пережитого стресса решил отказаться от вылета», — сказано в посте.

Уточняется, что вскоре после этого лайнер направился в аэропорт назначения.

7 июня в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Boeing-737 с неисправным левым двигателем. Лайнер следовал по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург. Когда мужчине на борту стало плохо, пилоты приняли решение совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга. Пассажира увезли в больницу из аэропорта Кольцово.

Ранее в Республике Бурятия вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки.