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Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево

Самолет Boeing-737 с неисправным двигателем сел в Шереметьево
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Максим Блинов/РИА Новости

Самолет Boeing-737 с неисправным двигателем сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что «Боинг» с неисправным левым двигателем благополучно приземлился в воздушной гавани в 11:32 по московскому времени.

Других подробностей не приводится.

5 июня самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. В результате происшествия пострадал пилот воздушного судна.

До этого вертолет Ми-8Т по технической причине совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На его борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа.

28 мая Северо-Западная транспортная прокуратура показала видео с места аварийной посадки легкомоторного самолета на пляж в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во время планового облета после технического ремонта.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами приземлился на реку.

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