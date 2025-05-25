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В Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета

«Авиаторщина»: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Бурятии
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Ирина Алтухова/РИА Новости

В Бурятии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, инцидент случился накануне. Вертолет Ми-8МТВ-1 был вынужден экстренно вернуться на землю сразу после взлета — во время контрольного висения произошел резкий скачок частоты вращения несущего винта — так называемый «заброс», что вынудило экипаж совершить жесткую посадку прямо на взлетной площадке.

Воздушное судно с регистрационным номером RA-22541 готовилось к вылету в Улан-Удэ, однако не смогло продолжить маршрут. О случившемся первым сообщил командир экипажа самолета Л-410 (RA-67074) авиакомпании «СиЛА», находившегося поблизости. Он передал диспетчерам, что посадка была жесткой, но, по предварительной информации, ни один из членов экипажа не пострадал.

Также канал отметил, что видимых повреждений вертолет не получил, хотя специалисты собираются провести дополнительную проверку технического состояния машины. Причины технического сбоя установят во время расследования.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.

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