На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказал, как правильно кормить питомцев для поддержания здоровья

Ветеринар Дмитриев: животных можно кормить сухим кормом
true
true
true
close
Shutterstock

Домашних животных важно кормить правильно, потому что питание напрямую влияет на их здоровье и продолжительность жизни. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, для этой цели подойдет и сухой сбалансированный корм, поскольку он полностью удовлетворяет потребности кошек и собак. Кроме того, допустимо сочетать готовый корм и натуральные продукты, если питомец хорошо их переносит, добавил ветеринар.

«Поджелудочная железа, печень и желчный пузырь у маленьких животных не готовы к переработке большого количества жиров. Поэтому их рекомендуется подкармливать только белым мясом, желательно грудкой без кожи», — отметил Дмитриев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собакам ни в коем случае нельзя давать куриные кости, поскольку они очень хрупкие, и их осколки могут серьезно навредить животному. Также не стоит угощать питомца авокадо из-за содержащегося в нем персина.

Ранее собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами