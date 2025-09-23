Ветеринар рассказал, как правильно кормить питомцев для поддержания здоровья

Домашних животных важно кормить правильно, потому что питание напрямую влияет на их здоровье и продолжительность жизни. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, для этой цели подойдет и сухой сбалансированный корм, поскольку он полностью удовлетворяет потребности кошек и собак. Кроме того, допустимо сочетать готовый корм и натуральные продукты, если питомец хорошо их переносит, добавил ветеринар.

«Поджелудочная железа, печень и желчный пузырь у маленьких животных не готовы к переработке большого количества жиров. Поэтому их рекомендуется подкармливать только белым мясом, желательно грудкой без кожи», — отметил Дмитриев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собакам ни в коем случае нельзя давать куриные кости, поскольку они очень хрупкие, и их осколки могут серьезно навредить животному. Также не стоит угощать питомца авокадо из-за содержащегося в нем персина.

Ранее собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца.