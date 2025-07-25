Собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, на что стоит обратить внимание в уходе за пожилой собакой. По его словам, с возрастом питомец становится менее активным, поэтому во время прогулок не стоит заставлять его бегать или ускорять шаг. Кроме того, лучше исключить прогулки в жару.

Что касается питания, следует пересмотреть рацион в пользу более легкоусвояемой пищи, посоветовал эксперт.

«Замените красное мясо на белое, всегда предварительно отваривайте овощи — сырые могут плохо перевариваться. Если питомец привык к сухому корму, нужно перевести его на линейку для пожилых особей. В случае проблем с зубами придется перетирать любую пищу либо добавлять больше влажного корма. В некоторых случаях ветеринарный специалист может порекомендовать дополнительные добавки», — сказал Голубев.

Необходимо изменить и подход к медицинскому обслуживанию. Частоту профосмотров лучше увеличить до одного раза в полгода. Также не стоит забывать о профилактических прививках.

До этого Голубев перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул специалист.

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