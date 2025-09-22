Петербургского сантехника осудили на семь лет за избиение мужчины киянкой по голове

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который из-за неприязни избил оппонента киянкой по голове. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Также удовлетворен иск о компенсации морального вреда потерпевшему в размере 1 млн рублей.

Инцидент произошел 25 декабря 2024 года в квартире дома №25 по улице Братьев Радченко. Мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее трех ударов киянкой по голове потерпевшего и ударил его ногой в туловище. В результате потерпевший получил травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Осужденным является ранее неоднократно судимый 50-летний сантехник, сообщает «Мойка78». Мужчина, подвергшийся нападению, получил перелом скулы и ушиб мозга тяжелой степени.

