На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербургского сантехника осудили на семь лет за избиение мужчины киянкой по голове

В Петербурге осудили сантехника, избившего мужчину киянкой по голове
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который из-за неприязни избил оппонента киянкой по голове. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Также удовлетворен иск о компенсации морального вреда потерпевшему в размере 1 млн рублей.

Инцидент произошел 25 декабря 2024 года в квартире дома №25 по улице Братьев Радченко. Мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее трех ударов киянкой по голове потерпевшего и ударил его ногой в туловище. В результате потерпевший получил травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Осужденным является ранее неоднократно судимый 50-летний сантехник, сообщает «Мойка78». Мужчина, подвергшийся нападению, получил перелом скулы и ушиб мозга тяжелой степени.

Ранее юноша жестоко избил мужчину в Выборге ради кражи наручных часов и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами