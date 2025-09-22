Женщина упала с Парящего моста в московском парке Зарядье и не выжила

В Москве женщина упала с Парящего моста и не выжила

В Москве не смогли спасти женщину, которая упала с Парящего моста в реку. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в парке Зарядье. Женщина упала с Парящего моста в Москву-реку — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводится изучение записей с камер видеонаблюдения.

Telegram-канал 112 сообщает, что женщину вытащили из воды на катере без сознания. Ее пытались реанимировать, но сделать этого не удалось — она не выжила. Личность женщины на данный момент устанавливается.

До этого восьмилетний самокатчик упал в реку в Москве. Ребенка оперативно подняли на спасательный катер и транспортировали в ближайший яхт-клуб.

Ранее автомобиль рухнул с моста в Подмосковье.