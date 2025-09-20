Автомобиль рухнул с моста в Подмосковье

На Калужском шоссе автомобиль рухнул с моста

Под Москвой на Калужском шоссе автомобиль упал с моста, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Автомобиль двигался по Калужскому шоссе, на 32-ос километре машина съехала с моста, провалилась и застряла. ЧП произошло в районе населенного пункта Бабенки», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На кадрах видно, что автомобиль лежит в яме между пешеходным мостом и проезжей частью дороги.

