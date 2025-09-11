Восьмилетний самокатчик упал в реку в Москве

В Москве ребенок упал в реку вместе с рюкзаком и самокатом. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел на 66-м километре МКАД. Восьмилетний ребенок упал в воду, предположительно, катаясь на самокате — средство передвижения и рюкзак малолетнего также оказались в воде. Мальчика оперативно подняли на спасательный катер и транспортируют в ближайший яхт-клуб.

До этого в Москве поездка на электросамокате для 57-летнего мужчины закончилась незапланированным купанием в реке около Кремля. Он ехал по Москворецком мосту, но в какой-то момент из-за препятствия перевалился через ограждение и оказался в Москва-реке. В момент, когда все случилось, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Из воды его достали спасатели, а после этого передали бригаде скорой помощи, которая забрала пациента в психиатрическую больницу.

Ранее самокатчик упал с моста в реку и сам выбрался на берег.