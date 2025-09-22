Блогеру Сидоропуло продлили арест до следующего года

В Москве блогеру Сидоропуло продлили арест по делу об отмывании денег

Московский суд продлил арест на полгода блогеру Андрею Сидоропуло, обвиняемому в аферах с обучающими курсами и отмывании денег при покупке Lamborghini. Об этом пишет РИА Новости.

Арест продлили на полгода, до 12 марта следующего года.

В материале говорится, что Сидоропуло не возражал против судебного решения.

18 сентября СМИ, ссылаясь на судебные материалы, писали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 40 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

16 сентября московская прокуратура утвердила обвинение по делу Сидоропуло.

Было установлено, что блогер вместе с сообщниками разместили в интернете платный курс по закупке трафика, пообещав клиентам гарантированный результат и быстрое обогащение. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили, похитив деньги покупателей.

Пострадавшими признаны 40 человек, ущерб от деятельности мошенников превысил 8,3 млн руб.

