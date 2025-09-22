На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогеру Сидоропуло продлили арест до следующего года

В Москве блогеру Сидоропуло продлили арест по делу об отмывании денег
Московский суд продлил арест на полгода блогеру Андрею Сидоропуло, обвиняемому в аферах с обучающими курсами и отмывании денег при покупке Lamborghini. Об этом пишет РИА Новости.

Арест продлили на полгода, до 12 марта следующего года.

В материале говорится, что Сидоропуло не возражал против судебного решения.

18 сентября СМИ, ссылаясь на судебные материалы, писали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 40 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

16 сентября московская прокуратура утвердила обвинение по делу Сидоропуло.

Было установлено, что блогер вместе с сообщниками разместили в интернете платный курс по закупке трафика, пообещав клиентам гарантированный результат и быстрое обогащение. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили, похитив деньги покупателей.

Пострадавшими признаны 40 человек, ущерб от деятельности мошенников превысил 8,3 млн руб.

Ранее стало известно, какими авто владеет обвиненный в махинациях военблогер Алехин.

