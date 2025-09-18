Блогера Сидоропуло обвинили в 40 эпизодах мошенничества

Блогера Андрея Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами приобрел автомобиль Lamborghini за 22 млн руб, обвинили в 40 эпизодах мошенничества. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них отмечается, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 40 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

16 сентября московская прокуратура утвердила обвинение по делу Сидоропуло.

Было установлено, что блогер вместе с сообщниками разместили в интернете платный курс по закупке трафика, пообещав клиентам гарантированный результат и быстрое обогащение. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили, похитив деньги покупателей.

Пострадавшими признаны 40 человек, ущерб от деятельности мошенников превысил 8,3 млн руб.

В январе 2023 года Сидоропуло объявили в федеральный розыск. Его задержали 20 августа текущего года. На данный момент блогер находится под стражей. Прокурор заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

