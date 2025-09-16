Блогер Сидоропуло пойдет под суд за мошенничество на 8,3 млн рублей

В Москве прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Андрея Сидоропуло, которому вменяют мошенничество и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Дело передано в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что Сидоропуло вместе с сообщниками разместили в интернете платный курс по закупке трафика, пообещав клиентам гарантированный результат и быстрое обогащение. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили, похитив деньги покупателей.

Пострадавшими признаны 40 человек, ущерб от деятельности мошенников превысил 8,3 млн рублей. Установлено, что с целью легализации денежных средств Сидоропуло купил себе люксовый автомобиль марки «Ламборгини», стоимостью более 22 млн рублей.

В январе 2023 года Сидоропуло объявили в федеральный розыск. Его задержали 20 августа текущего года. На данный момент блогер находится под стражей. Прокурор заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

