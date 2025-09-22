На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин пропустил отпуск из-за отмены рейса и получил 1500 рублей от авиакомпании

Авиакомпания Red Wings заплатит пермяку 1500 рублей за несостоявшийся полет
Руслан Кривобок/РИА Новости

Пермяк подал в суд на авиакомпанию Red Wings, по вине которой лишился отпуска, и получил 1500 рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Свердловского районного суда.

Весной житель Перми взял на работе отпуск, во время которого собирался рыбачить на Волге. Он купил билет до Астрахани и обратно, но авиакомпания внезапно отменила этот рейс и вернула клиенту деньги.

Из-за этого мужчина вынужден был отказаться от своих планов и обратился в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Однако суд лишь частично удовлетворил требования истца и обязал ответчика выплатить ему всего 1,5 тыс. рублей. Кроме того, Red Wings должен оплатить судебную пошлину в размере 3 тыс. рублей.

Ранее британец отсудил у бывшей компании $28 тыс. из-за унижающего его стола в офисе.

