Мужчина отсудил $28 тыс. у бывшего работодателя из-за стола в офисе

Британец отсудил у бывшей компании $28 тыс. из-за унижающего его стола в офисе
Shutterstock

Бывший агент по недвижимости Николас Уокер из Хартфордшира получил компенсацию в размере $28 тысяч, подав в суд на экс-работодателя. Поводом для иска стал рабочий стол, который, по мнению сотрудника, «символически понижал его статус», пишет LADBible.

Уокер, занимавший должность менеджера филиала, был переведен в другое отделение и обнаружил, что его место теперь находится за «средним» столом, тогда как традиционно руководители занимали «задний» стол, где хранились бухгалтерские книги. Это решение он воспринял как подрыв своего опыта и положения.

Ситуация обострилась после слов его начальника Дэниела Янга, который, по данным cуда, назвал абсурдом, что «53-летний мужчина поднимает шум из-за стола». В результате конфликта Уокер подал заявление на увольнение, однако позже попытался его отозвать. Работодатель отказался, ускорив процесс увольнения.

Суд по трудовым спорам признал увольнение несправедливым и согласился, что назначение «среднего» стола могло быть воспринято как фактическое понижение в должности. Судья отметил, что Уокер ранее руководил филиалами единолично, а в новом отделении ему предлагалось делить обязанности с младшим коллегой. В итоге компания обязана выплатить бывшему сотруднику компенсацию за «несправедливое конструктивное увольнение».

Ранее британка отсудила у компании $33 тысячи за увольнение в выходной день.

