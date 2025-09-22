Обвиняемому в убийстве депутата Рады Кивы продлили арест

Обвиняемого в убийстве депутата Рады Кивы в Подмосковье оставили под арестом

Московский суд признал законным решение об аресте украинского бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом пишет РИА Новости.

«Постановление Сергиево-Посадского городского суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказали в суде.

16 сентября Амирханяна арестовали.

9 июня сообщалось, что в деле об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины появился подозреваемый — бывший подрядчик «Укравтодора», 44-летний предприниматель из Армении Араик Амирханян.

По информации Telegram-канала Baza, Амирханян «слил» данные о проживании Кивы украинским спецслужбам, после чего к бывшему депутату наведался киллер. Сейчас предприниматель находится в подмосковном СИЗО по делу о даче взятки. На Украине Амирханяна обвиняли в хищении 500 млн гривен из бюджета, а позднее он был лишен украинского гражданства из-за наличия армянского паспорта.

