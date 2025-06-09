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Арестован обвиняемый в покушении на вице-мэра Ставрополя Гурциева

Суд арестовал подозреваемого в причастности к подрыву ветерана СВО в Ставрополе
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Суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в причастности к расправе над ветераном специальной военной операции (СВО) Зауром Гурциевым. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя.

Обвиняемый заключен под стражу до 29 июля. В числе рассматриваемых версий преступления — террористический акт.

В конце мая в Ставрополе в результате мощного взрыва получил несовместимые с жизнью травмы первый замглавы города, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился мужчина. Момент ЧП попал на видео. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 105 УК РФ и 222.1 УК РФ. 29-летний житель Ставрополя Никита Пеньков, устроивший взрыв, после которого не выжил и он сам, и вице-мэр, мог не знать о том, что размещенное на нем устройство сдетонирует.

Ранее в Чечне прокомментировали обвинение в причастности чеченцев к расправе над Гурциевым.

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