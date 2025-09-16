Суд арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

Подмосковный суд арестовал предпринимателя Араика Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом, ссылаясь на знакомый с ходом расследования источник, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, суд в Московской области избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу по делу об убийстве Кивы.

9 июня сообщалось, что в деле об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины появился подозреваемый — бывший подрядчик «Укравтодора», 44-летний предприниматель из Армении Араик Амирханян.

По информации Telegram-канала Baza, Амирханян «слил» данные о проживании Кивы украинским спецслужбам, после чего к бывшему депутату наведался киллер. Сейчас предприниматель находится в подмосковном СИЗО по делу о даче взятки. На Украине Амирханяна обвиняли в хищении 500 млн гривен из бюджета, а позднее он был лишен украинского гражданства из-за наличия армянского паспорта.

В декабре 2023 года в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Рады Илья Кива, перед началом спецоперации перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище.

Ранее суд арестовал подозреваемого в причастности к подрыву ветерана СВО в Ставрополе.