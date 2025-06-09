Силовики вычислили подозреваемого по делу об убийстве Ильи Кивы

В деле об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины появился подозреваемый — экс-подрядчик «Укравтодора», 44-летний бизнесмен из Армении Араик Амирханян. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, Амирханян «слил» данные о проживании Кивы украинским спецслужбам, после чего к бывшему депутату наведался киллер. В настоящее время предприниматель находится в подмосковном СИЗО по делу о даче взятки.

На Украине Амирханяна обвиняли в хищении 500 млн гривен из бюджета, а позднее он был лишен украинского гражданства из-за наличия армянского паспорта.

В декабре 2023 года в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Илья Кива, перед началом спецоперации перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище.

Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время. Украинские и некоторые международные СМИ писали, что за убийством бывшего нардепа может стоять Служба безопасности Украины. Информацию о том, что Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ, подтверждали, в частности, источники УНИАН.

Ранее суд арестовал подозреваемого в причастности к подрыву ветерана СВО в Ставрополе.