В Кабардино-Балкарии задержали экс-депутата Госдумы Бальбека

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Государственной думы РФ Руслана Бальбека. Об этом сообщило министерство внутренних дел по Республике Крым в Telegram-канале.

Из заявления следует, что экс-парламентария задержали в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике.

По данным ведомства, в отношении Бальбека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. Речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации и клевете.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что в настоящее время полицейские продолжают проводить необходимые оперативно-розыскные действия. Далее они должны будут принять процессуальное решение.

30 июня Telegram-канал «Mash на волне» написал, что бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека заподозрили в мошенничестве. Журналисты утверждали, что экс-законодатель скрывается в Турции. При этом отмечалось, что это неподтвержденная информация.

В августе МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск.

Ранее бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича переобъявили в розыск.