Бывшего депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск

Бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека (на фото) объявили в розыск. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по республике.

В публикации специалисты призвали граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить в дежурную часть данные по телефону: +7 (3652) 773-110 или 102.

В ведомстве добавили, что конфиденциальность гарантируется.

До этого Telegram-канал «Mash на волне» писал, что бывшего парламентария заподозрили в мошенничестве. По неподтвержденной информации, мужчина скрывается в Турции. Другие детали неизвестны.

Бальбек был депутатом Государственной думы VII созыва с октября 2016 года по октябрь 2021-го. До этого (с мая 2014-го по сентябрь 2016-го), он занимал пост заместителя председателя Совета министров Крыма. Впоследствии Руслан Бальбек комментировал в СМИ различные события в качестве политолога.

