Симоньян сообщила о постигшей ее болезни

Маргарита Симоньян, возглавляющая международную медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT, сообщила о серьезном заболевании и предстоящей операции. Деталями она поделилась в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Журналист призналась, что долго размышляла, прежде чем принять участие в эфире. Также она выразила слова поддержки всем, кто столкнулся с аналогичными трудностями.

«Мне был поставлен диагноз – серьезное, пугающее заболевание. Завтра мне предстоит операция вот здесь, прямо под этим орденом (Орден равноапостольной княгини Ольги III степени, которым ее наградил патриарх – прим. ред.). Я решила, что обязана сегодня появиться в эфире и поделиться правдой, поскольку считаю, что лучше самому рассказать о происходящем, чем позволить аудитории строить догадки», – поделилась Симоньян.

Кроме того, журналистка напомнила, что ее супруг, Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме в больнице.

«Пришла беда — отворяй ворота», — заключила Симоньян.

