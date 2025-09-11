Симоньян прокомментировала свое состояние после операции

Симоньян заявила, что ей предстоит «много или немного» лечения

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegeram-канале, что после операции уже находится дома.

«Впереди много лечения. Или немного», — написала Симоньян.

Она поблагодарила всех, кто переживал за нее.

9 сентября Симоньян сообщила, что ей сделали операцию.

По словам медиаменеджера, пару часов назад она «вышла из наркоза и уже даже грызет шоколадку».

7 сентября Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание. Она не назвала диагноз, но заявила, что 8 сентября ей предстоит операция.

Медиаменеджер также выразила слова поддержки всем, кто столкнулся с аналогичными трудностями.

Кроме того, она напомнила, что ее муж, Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме в больнице.

Ранее Симоньян рассказала о состоянии супруга.