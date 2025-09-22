С бывшего мэра Плеса хотят взыскать свыше 1 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области требует взыскать с бывшего мэра Плеса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей коррупционных доходов и вывести в доход государства 150 объектов недвижимости. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

«Прокуратурой Ивановской области установлены факты нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что Шевцов в течение десяти лет до 2015 года являлся депутатом местного представительного органа. За время работы он расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям. Покровительство подконтрольных ему организаций позволило мужчине создать монополию на рынке недвижимости, гостиничного бизнеса и общественного питания в Плесе.

По данным прокуратуры, в преступную схему были вовлечены его родственники и другие доверенные лица. При этом общая незаконная прибыль по делу Шевцова превышает 1 млрд рублей. Для заработка было использовано порядка 150 объектов недвижимости, которые было решено обратить в доход государства.

На данный момент на имущество Шевцовых и других фигурантов дела наложены обеспечительные меры.

До этого Волжский городской суд конфисковал активы бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его близких родственников на сумму более 13 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее суд арестовал фигурантов дела о земельном мошенничестве в Краснодаре.