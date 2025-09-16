Суд конфисковал активы экс-главы Верховного суда Адыгеи на 13 млрд рублей

Волжский городской суд конфисковал активы бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его близких родственников на сумму более 13 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры (ГП) России. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Всего в федеральную собственность были обращены 214 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 13 млрд рублей», — сказал собеседник издания.

По информации источника, в доход государства были обращены 118 земельных участков общей площадью 26 га. Их стоимость составила 3,7 млрд рублей. Помимо этого, суд конфисковал 71 коммерческое здание и помещение, 11 жилых зданий, а также 14 не завершенных строительством объектов. Принятое решение было обращено к немедленному исполнению, следует из материала.

5 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ намерена добиться конфискации сотен объектов недвижимости, принадлежащих Трахову и членам его семьи. Надзорное ведомство считает, что активы Трахова и его родственников имеют коррупционное происхождение. В связи с этим первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Основными ответчиками по нему выступают Трахов и его сын Рустем, являющийся действующим судьей Прикубанского районного суда.

Генпрокуратура установила, что супруга Трахова-старшего приобрела 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости, которой владеет семья Трахова, а также номинальные владельцы, превышает 2 млрд рублей. По мнению надзорного ведомства, приобрести ее на законные доходы было невозможно.

Ранее суд арестовал фигурантов дела о земельном мошенничестве в Краснодаре.