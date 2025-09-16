На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд конфисковал активы экс-главы Верховного суда Адыгеи на 13 млрд рублей

«Ъ»: суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов экс-главы ВС Адыгеи Трахова
true
true
true
close
ALDOR46/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Волжский городской суд конфисковал активы бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его близких родственников на сумму более 13 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры (ГП) России. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Всего в федеральную собственность были обращены 214 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 13 млрд рублей», — сказал собеседник издания.

По информации источника, в доход государства были обращены 118 земельных участков общей площадью 26 га. Их стоимость составила 3,7 млрд рублей. Помимо этого, суд конфисковал 71 коммерческое здание и помещение, 11 жилых зданий, а также 14 не завершенных строительством объектов. Принятое решение было обращено к немедленному исполнению, следует из материала.

5 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ намерена добиться конфискации сотен объектов недвижимости, принадлежащих Трахову и членам его семьи. Надзорное ведомство считает, что активы Трахова и его родственников имеют коррупционное происхождение. В связи с этим первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Основными ответчиками по нему выступают Трахов и его сын Рустем, являющийся действующим судьей Прикубанского районного суда.

Генпрокуратура установила, что супруга Трахова-старшего приобрела 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости, которой владеет семья Трахова, а также номинальные владельцы, превышает 2 млрд рублей. По мнению надзорного ведомства, приобрести ее на законные доходы было невозможно.

Ранее суд арестовал фигурантов дела о земельном мошенничестве в Краснодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами