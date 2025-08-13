На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал фигурантов дела о земельном мошенничестве в Краснодаре

ALDOR46/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

В Краснодаре арестованы трое фигурантов дела о земельном мошенничестве — бывший зять экс-председателя Верховного суда Адыгеи Каплан Коблев, а также Алексей Еремышко и Александр Агеев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Все они также участвуют в гражданском процессе по иску Генпрокуратуры об изъятии у Аслана Трахова, возглавлявшего ВС Адыгеи с 1998 по 2019 год, активов на 2,5 млрд руб.

12 августа Краснодарский краевой суд оставил в силе арест Коблева и Еремышко, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они останутся в СИЗО до 1 октября. 13 августа суд рассмотрит жалобу на арест Агеева. Уголовное дело связано с незаконным отчуждением муниципального участка коммерческого назначения в Краснодаре около 20 лет назад, который впоследствии был возвращен городу.

По версии Генпрокуратуры, Трахов оформлял незаконно полученное имущество на подставных лиц. Коблев, не имея официальных доходов, приобрел активы на 1,1 млрд руб. Агеев выступал промежуточным покупателем доли в торговом комплексе. Связь Еремышко с активами в иске не раскрывается.

Гражданское дело рассматривает Октябрьский райсуд Краснодара, но вопрос о его подсудности передан в Четвертый кассационный суд из-за предполагаемого влияния семьи Траховых на региональную судебную систему.

Ранее Генпрокуратура оспорила подсудность дела об имуществе экс-главы ВС Адыгеи.

