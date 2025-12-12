На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о продвижении российских войск восточнее Димитрова

«Страна.ua»: ВС РФ заняли позиции к востоку от Димитрова
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продвинулись вглубь фронта, к востоку от Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

Кроме того, по информации украинских журналистов, Вооруженные Силы России заняли позиции севернее города, у основания добропольского выступа.

Минобороны России ранее показало кадры из Димитрова, на которых группа украинских военнослужащих перешла в плен к российским силам. На записи зафиксированы трое украинских солдат, бегущие по территории населенного пункта. В ведомстве уточнили, что пленные были захвачены военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».

7 декабря в Минобороны объявили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове.

Ранее Путину доложили об освобождении части Димитрова.

СВО: последние новости
