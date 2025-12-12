На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноша учился стрелять по видео из сети и едва не лишился глаза

Mash: в Кабардино-Балкарии юноша чуть не лишился глаза, когда учился стрелять
Shutterstock

В Кабардино-Балкарии 22-летний житель Прохладного чуть не лишился зрения во время стрельбы из травматического пистолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

Молодой человек взял у своего друга травматический пистолет и отправился тренироваться на заброшенный пустырь. В качестве инструкции он использовал популярные короткие видео из интернета, где показывали технику стрельбы.

Повторяя увиденные в сети приемы, он сделал несколько выстрелов. Во время одного из них пуля отрикошетила от препятствия и попала ему прямо в глаз. Пострадавшего доставили в больницу, врачам удалось сохранить стрелку зрение. В отношении друга, передавшего молодому человеку оружие, возбуждено уголовное дело.

До этого в Волгограде хирурги спасли рыбака, раненого гарпуном в лицо. 52-летний пациент был доставлен в больницу с тяжелым ранением, он случайно выстрелил в себя из трехзубого гарпуна, который глубоко вошел в ткани лица. Инородное тело застряло в миллиметре от сонной артерии.

Ранее в Иркутской области мужчина случайно выстрелил из карабина в 17-летнего сына знакомого.

