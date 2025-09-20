На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гааге протестующие атаковали здание партии «Демократы 66»

РИА Новости: в Гааге противники мигрантов разбили окна здания партии D66
true
true
true

Противники приема мигрантов разбили окна здания леволиберальной партии «Демократы 66» (D66) в Гааге. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел после акции против миграционной политики правительства Нидерландов на поле Маливелд в Гааге. Демонстранты вышли с поля на автотрассу А12, а затем устроили в беспорядки в разных частях города. В частности, они подожгли полицейский автомобиль и бросали камни в правоохранителей, которые в ответ использовали против них водометы.

До этого парламент Нидерландов одобрил признание движения «Антифа» террористическим. Несколько политических партий поддержали резолюцию, в которой говорится о склонных к насилию активистах «Антифа», угрожающих политикам Нидерландов, срывающих массовые мероприятия, запугивающих репортеров и учащихся университетов.

Лидер политического движения «Вольт» Лоренс Дассен полагает, что парламент слишком поспешно принял решение, фактически запрещающее «неугодное мнение».

Ранее власти Нидерландов предложили украинским мужчинам-беженцам самим искать жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами