Полиция Филиппин задержала десятки человек после антикоррупционного митинга

Филиппинская полиция арестовала 49 человек после столкновений во время антикоррупционного митинга в Маниле. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, задержанные подозреваются в том, что бросали камни, бутылки и огнеметы в полицейских, а также блокировали дороги и мосты, ведущие к президентскому дворцу. Это происходило на фоне мирного антикоррупционного митинга, который состоялся в столице.

После арестов полиция заявила, что ситуация «под контролем», но предупредила, что насилие и вандализм недопустимы.

Столкновения произошли 21 сентября у здания правительства. Более 33 тыс. человек собрались в историческом парке и у монумента демократии, выражая протест в связи с коррупционным скандалом, в котором замешаны законодатели, чиновники и владельцы строительных компаний. Они обвиняются в том, что получили большие откаты от проектов по строительству системы защиты от наводнений, что стало причиной негодования среди жителей, особенно в бедных районах страны, часто страдающих от штормов и тайфунов.

В ходе беспорядков около 100 человек, в основном с дубинками, некоторые из которых размахивали филиппинскими флагами и носили плакаты с антикоррупционными лозунгами, ранили около 70 сотрудников полиции. Из-за насилия в городе отменили занятия в школах.

Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать нападавших, которые расписывали стены, сносили стальные столбы, разбивали стекла и грабили вестибюль гостиницы вдоль одной из популярных улиц, окружающих университеты, банки и рестораны. После этого беспорядки утихли.

Несколько часов полиция не могла идентифицировать нападавших, некоторые из которых несли черные флаги с изображением черепа и костей. Неясно, принимали ли они участие в мирных протестах до того, как направились к президентскому офису. На момент беспорядков не было известно, находился ли президент Маркос-младший в президентском дворце.

