Россиянам объяснили, в каких случаях полезные продукты мешают похудеть

Врач Сережина: при похудении важно учитывать реакцию иммунитета на продукты
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Бытует мнение, что чем больше полезных и низкокалорийных продуктов в рационе, тем лучше для здоровья и фигуры. Однако иногда именно они становятся причиной хронического воспаления и мешают похудению. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, иммунная система может воспринимать некоторые овощи, фрукты или крупы как чужеродные элементы, запуская реакцию, из-за которой организм удерживает лишнюю жидкость и вес не снижается, несмотря на усилия и диеты.

Специалист подчеркнула, что традиционный подход к снижению веса через низкокалорийные диеты может быть менее эффективным, чем анализ индивидуальной пищевой непереносимости. Правильнее будет выяснить у своей иммунной системы, какие продукты стоит исключить, а какими расширить рацион для общего оздоровления организма. В этом случае похудение станет не результатом лишений, а следствием осознанного выбора.

«С помощью лабораторного исследования измеряют уровень аллерген-специфических иммуноглобулинов G к 286 пищевым компонентам — продуктам, с которыми человек может познакомиться в отпуске, при посещении ресторана с непривычной кухней и со скрытыми добавками. <...> Это исследование также позволяет выявить продукты, которые снижают эффективность диет, вызывают вздутие или постоянный дискомфорт в желудке», — отметила Сережина.

Такой подход к питанию не только способствует снижению веса, но и улучшает общее состояние организма, снижает уровень воспаления и замедляет процессы старения, добавила она.

До этого Сережина рассказала о нюансах фруктовой диеты.

По ее словам, придерживаться такой диеты стоит не чаще одного раза в неделю. К фруктам допускается добавление цельнозернового хлеба, который поможет очищению кишечника. Врач посоветовала выбирать в первую очередь зеленые фрукты, такие как киви, зеленые яблоки, груши, а также зеленые бананы, где меньше сахара.

Ранее россиянам рассказали, как заготовки на зиму сделать максимально полезными.

