Россиянам рассказали, как заготовки на зиму сделать максимально полезными

Традиционные методы консервирования, такие как приготовление варенья и компотов, сохраняют лишь ограниченное количество полезных веществ, при этом добавленный сахар значительно снижает пищевую ценность продукта. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Аналогичная ситуация, по ее словам, и с овощными заготовками: маринование в том же уксусном рассоле придает продуктам приятный вкус, но соль и кислота практически нейтрализуют пользу овощей.

Специалист посоветовала более щадящие способы переработки урожая. Например, можно приготовить фруктовые чипсы или овощную пастилу. Пряные травы, такие как укроп, петрушка, базилик, орегано, мята, тимьян, следует сушить, чтобы они сохранили максимум полезных веществ.

Простым и эффективным методом сохранения продуктов является замораживание, продолжила Сережина. Несмотря на частичную потерю витамина С, большинство полезных веществ и природных пигментов остаются неизменными. Быстрозамороженные ягоды — вишня, клубника, черника, голубика и смородина — идеально подходят для приготовления десертов, украшения блюд и добавления в творог.

«Главный принцип современных заготовок — максимально сохранить натуральность продуктов. Чем меньше сахара, соли и маринада используется, тем больше пользы остается в каждом кусочке лета. Такие продукты сохранят здоровье желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника», — заключила врач.

Согласно результатам исследования сервиса «Авито», традиция домашних заготовок на зиму сохраняет популярность среди большинства россиян. 70% населения продолжает практиковать консервацию продуктов. Почти половина опрошенных (47%) занимается заготовками ежегодно, в то время как каждый пятый (19%) делает это периодически, по настроению.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев объяснил, почему не делает заготовки на зиму.