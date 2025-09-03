На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как заготовки на зиму сделать максимально полезными

Врач Сережина посоветовала сушить и замораживать овощи на зиму
true
true
true
close
Depositphotos

Традиционные методы консервирования, такие как приготовление варенья и компотов, сохраняют лишь ограниченное количество полезных веществ, при этом добавленный сахар значительно снижает пищевую ценность продукта. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Аналогичная ситуация, по ее словам, и с овощными заготовками: маринование в том же уксусном рассоле придает продуктам приятный вкус, но соль и кислота практически нейтрализуют пользу овощей.

Специалист посоветовала более щадящие способы переработки урожая. Например, можно приготовить фруктовые чипсы или овощную пастилу. Пряные травы, такие как укроп, петрушка, базилик, орегано, мята, тимьян, следует сушить, чтобы они сохранили максимум полезных веществ.

Простым и эффективным методом сохранения продуктов является замораживание, продолжила Сережина. Несмотря на частичную потерю витамина С, большинство полезных веществ и природных пигментов остаются неизменными. Быстрозамороженные ягоды — вишня, клубника, черника, голубика и смородина — идеально подходят для приготовления десертов, украшения блюд и добавления в творог.

«Главный принцип современных заготовок — максимально сохранить натуральность продуктов. Чем меньше сахара, соли и маринада используется, тем больше пользы остается в каждом кусочке лета. Такие продукты сохранят здоровье желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника», — заключила врач.

Согласно результатам исследования сервиса «Авито», традиция домашних заготовок на зиму сохраняет популярность среди большинства россиян. 70% населения продолжает практиковать консервацию продуктов. Почти половина опрошенных (47%) занимается заготовками ежегодно, в то время как каждый пятый (19%) делает это периодически, по настроению.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев объяснил, почему не делает заготовки на зиму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами