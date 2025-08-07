Врач рассказала о нюансах фруктовой диеты

Фруктовая монодиета, основанная на потреблении одного конкретного продукта, например цитрусовых, арбуза или дыни, имеет не так много существенных плюсов. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, они связаны со свойствами конкретных продуктов. Однако такое питание может навредить здоровью, потому что оно не соответствует физиологическим потребностям организма. Кроме того, во фруктах много углеводов, поэтому при сахарном диабете их активное потребление может представлять опасность.

«При нормальной работе ЖКТ фрукты помогут восстановлению и поддержанию баланса микробиоты. Но если она уже нарушена, ситуация может ухудшиться. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта возможны обострения, особенно при раздраженном кишечнике и СИБР — синдроме избыточного бактериального роста. Появится вздутие, усилится газообразование, стул станет неустойчивым. Может быть даже ощущение интоксикации и, как следствие, общее ухудшение самочувствия», — сообщила Сережина.

Она посоветовала придерживаться такой диеты не чаще одного раза в неделю, к фруктам допускается добавление цельнозернового хлеба, который поможет очищению кишечника. Врач посоветовала выбирать в первую очередь зеленые фрукты, такие как киви, зеленые яблоки, груши, а также зеленые бананы, где меньше сахара.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Людмила Денисенко до этого говорила, что ягодная диета может помочь в борьбе с лишними килограммами. По ее словам, так можно избавиться от нескольких килограммов, если грамотно составить рацион питания.

