Мужчина, которого укусила ядовитая змея, откусил ей голову и положил с собой спать

В Индии мужчина откусил голову ядовитой змее и лег с ней спать

В Индии мужчина откусил головую ядовитой змее и попал в больницу, пишет Times of India.

На прошлой неделе житель деревни Чийяварам в штате Андхра-Прадеш возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент на мужчину напал черный крайт — змея из семейства аспидов, чей яд содержит нейротоксин и миотоксины, то есть очень опасен для жизни человека.

Однако пострадавший, не осознавая возможных последствий, схватил ядовитую змею и откусил ей голову, а затем забрал ее домой, положил в свою кровать и уснул. На следующее утро его состояние ухудшилось из-за яда, который к тому моменту распространился по телу.

Родственники срочно доставили мужчину в ближайшую больницу, где ему была оказана первая помощь. Далее пациента перевели в государственную больницу общего профиля в Тирупати. Врачи сообщили, что его состояние остается критическим.

До этого во Флориде домашний питон напал на двухлетнюю девочку и удушил ее, пока она спала. Змея вылезла из клетки, забралась в кроватку спящего ребенка и обвилась вокруг шеи, что привело к летальному исходу. Мать девочки провела в тюрьме 12 лет по обвинению в пренебрежении заботой о ребенке. Ее партнер также получил 12 лет заключения по тем же обвинениям. На суде адвокаты семьи утверждали, что змея была послушным питомцем, и пара не ожидала трагического исхода.

Ране женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена змеей.