На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, которого укусила ядовитая змея, откусил ей голову и положил с собой спать

В Индии мужчина откусил голову ядовитой змее и лег с ней спать
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина откусил головую ядовитой змее и попал в больницу, пишет Times of India.

На прошлой неделе житель деревни Чийяварам в штате Андхра-Прадеш возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент на мужчину напал черный крайт — змея из семейства аспидов, чей яд содержит нейротоксин и миотоксины, то есть очень опасен для жизни человека.

Однако пострадавший, не осознавая возможных последствий, схватил ядовитую змею и откусил ей голову, а затем забрал ее домой, положил в свою кровать и уснул. На следующее утро его состояние ухудшилось из-за яда, который к тому моменту распространился по телу.

Родственники срочно доставили мужчину в ближайшую больницу, где ему была оказана первая помощь. Далее пациента перевели в государственную больницу общего профиля в Тирупати. Врачи сообщили, что его состояние остается критическим.

До этого во Флориде домашний питон напал на двухлетнюю девочку и удушил ее, пока она спала. Змея вылезла из клетки, забралась в кроватку спящего ребенка и обвилась вокруг шеи, что привело к летальному исходу. Мать девочки провела в тюрьме 12 лет по обвинению в пренебрежении заботой о ребенке. Ее партнер также получил 12 лет заключения по тем же обвинениям. На суде адвокаты семьи утверждали, что змея была послушным питомцем, и пара не ожидала трагического исхода.

Ране женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена змеей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами