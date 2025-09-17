На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Домашний питон напал на двухлетнюю девочку и задушил ее, пока она спала

Mirror: в США домашний питон напал на двухлетнюю девочку и задушил ее
Unsplash

Двухлетняя девочка из Флориды трагически погибла после того, как на нее напал домашний питон. Змея вылезла из клетки, забралась в кроватку спящего ребенка и обвилась вокруг шеи, задушив жертву, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в 2009 году, но о нем стало известно лишь недавно. Мать девочки, Джарен Хэйр из округа Самтер, была признана виновной в непредумышленном убийстве и пренебрежении заботой о ребенке. Она провела в тюрьме 12 лет и была освобождена в 2021 году. Ее партнер, Чарльз «Джейсон» Дарнелл, также получил 12 лет заключения по тем же обвинениям и вышел на свободу за девять месяцев до Хэйр.

На суде адвокаты Хэйр и Дарнелла утверждали, что змея была послушным питомцем, и пара не ожидала трагического исхода. Однако присяжные отклонили эту версию, указав, что взрослые обязаны были обеспечить безопасность двухлетнего ребенка и исключить любую возможность травмы.

Во время приговора прокурор подчеркнул, что ответственность за смерть ребенка лежит на взрослых, а не на змее, назвав ее «дикой природой».

Ранее заползший на ферму питон проглотил собаку, но, пытаясь скрыться, застрял в заборе.

