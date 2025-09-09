На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена змеей

Thaiger: тайка приняла змеиные яйца за грибы и оказалась в больнице
ลูกน้ำ กาญจนา/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена змеей, пишет Thaiger.

Утром Чалаем Пинсуван вместе с мужем отправилась в лес за грибами. Это был ее первый подобный поход: соседям удавалось зарабатывать до $63 в день на продаже собранных грибов, и женщина решила попробовать свои силы. На обратном пути она заметила несколько маленьких белых шариков под листьями и решила, что это редкие грибы.

Когда она потянулась к ним, из-под листвы молниеносно выскользнула гадюка и укусила за палец. Женщина закричала, а ее муж, заметив змею, сумел быстро обезвредить рептилию и тут же посадил жену на мотоцикл, чтобы отвезти в больницу.

С собой мужчина привез и обездвиженную змею — в пластиковом пакете. Врачи сразу идентифицировали ее как малайскую ямчатую гадюку, одну из семи самых опасных змей Таиланда.

Пострадавшей немедленно ввели противоядие и оставили под наблюдением. Ее состояние стабилизировалось, но выпишут Чалаем только после контрольных анализов крови.

«Мне очень повезло, что муж оказался рядом. Без него я бы не успела добраться до врачей», — резюмировала тайка.

Ранее воспитатели детского сада скрыли, что ребенка укусила змея.

