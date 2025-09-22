На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае загорелась подстанция после атаки БПЛА

Оперштаб: в Каневском районе Краснодарского края загорелась подстанция после атаки БПЛА
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Краснодарском крае загорелась подстанция после атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В ст. Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции», — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки никто из местных жителей не пострадал.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. Сначала сообщалось о 15 пострадавших. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен. А в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

По последним данным, трое пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Крыму заявили о распространении фейков на фоне атак на полуостров.

