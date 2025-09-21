В Крыму заявили о распространении фейков на фоне атак на полуостров

Вбросы ложной информации активно ведутся на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Обращаем внимание, что в сети активизировались украинские боты и ресурсы. Вбросы ложной информации. Доверяем только официальным источникам», — написал он.
Крючков добавил, что ситуация контролируется правительством Крыма, а все необходимые меры для ликвидации последствий атаки принимаются.
До этого в Крыму ликвидировали пожар в поселке Форос, где загорелся актовый зал средней школы им. А.С. Терлецкого.
Атака беспилотников на санаторий «Форос» — очередное преступление против мирных жителей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что удар пришелся по санаторию и школе в поселке. Пострадали несколько человек.
Ранее Минобороны сообщило, что при ударе по санаторию в Крыму ранены 15 человек.