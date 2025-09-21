В Крыму заявили о распространении фейков на фоне атак на полуостров

Советник главы Крючков: на фоне атаки БПЛА на Крым начались вбросы фейков

Вбросы ложной информации активно ведутся на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Обращаем внимание, что в сети активизировались украинские боты и ресурсы. Вбросы ложной информации. Доверяем только официальным источникам», — написал он.

Крючков добавил, что ситуация контролируется правительством Крыма, а все необходимые меры для ликвидации последствий атаки принимаются.

До этого в Крыму ликвидировали пожар в поселке Форос, где загорелся актовый зал средней школы им. А.С. Терлецкого.

Атака беспилотников на санаторий «Форос» — очередное преступление против мирных жителей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что удар пришелся по санаторию и школе в поселке. Пострадали несколько человек.

Ранее Минобороны сообщило, что при ударе по санаторию в Крыму ранены 15 человек.