Аэропорт Сочи прекратил принимать и отправлять рейсы

В Сочи приостановлена работа аэропорта
karel291/Wikimedia

В Сочи временно ограничили работу аэропорта. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Его пост размещен в 21:30.

Три дня назад ограничения на движение самолетов вводились в двух аэропортах России. В Волгограде они действовали с 1:17 до 5:18. А воздушная гавань в Оренбурге не работала с 9:13 до 10:55. Во время действия ограничений один самолет приземлился на запасном аэродроме.

В ночь на 18 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских БПЛА над регионами России. Из них 11 нейтрализовали в Волгоградской области.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

