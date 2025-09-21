Аэропорт Сочи прекратил принимать и отправлять рейсы

В Сочи временно ограничили работу аэропорта. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Его пост размещен в 21:30.

Три дня назад ограничения на движение самолетов вводились в двух аэропортах России. В Волгограде они действовали с 1:17 до 5:18. А воздушная гавань в Оренбурге не работала с 9:13 до 10:55. Во время действия ограничений один самолет приземлился на запасном аэродроме.

В ночь на 18 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских БПЛА над регионами России. Из них 11 нейтрализовали в Волгоградской области.

