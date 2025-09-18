В Оренбурге приостановили работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:13 мск.

Утром 18 сентября в аэропорту Курумоч в Самаре ввели временные ограничения на работу. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 7:09 мск.

До этого аэропорт Саратова также приостановил прием и выпуск самолетов.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 18 сентября над регионами страны сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 23 — перехватили в Ростовской области. В Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, в Курской области — пять, в Крыму — три. Еще один БПЛА ликвидировали в воздушном пространстве Белгородской области.

Ранее в министерстве транспорта РФ рассказали о гарантиях, которые авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам при задержке рейсов.