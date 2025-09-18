На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Оренбурга возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Оренбурга сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Vadim Orlov/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Оренбурга сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения были введены в 9:13 мск.

По словам Кореняко, такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Также утром 18 сентября в аэропорту Курумоч в Самаре ввели временные ограничения на работу. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 7:09 мск.

До этого аэропорт Саратова приостановил прием и выпуск самолетов.

По данным министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 18 сентября над регионами страны сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в министерстве транспорта РФ рассказали о гарантиях, которые авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам при задержке рейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами