Аэропорт Оренбурга возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Оренбурга сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Оренбурга сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения были введены в 9:13 мск.

По словам Кореняко, такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Также утром 18 сентября в аэропорту Курумоч в Самаре ввели временные ограничения на работу. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 7:09 мск.

До этого аэропорт Саратова приостановил прием и выпуск самолетов.

По данным министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 18 сентября над регионами страны сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата.

