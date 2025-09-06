На Волге резиновая лодка угодила под буксир с баржами, рыбак пропал

В Нижегородской области буксир с баржами наехал на резиновую рыбацкую лодку. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что ЧП случилось на 950-м км судового хода Волги, в Кстовском районе. После того как буксир «Кавказ» наехал на лодку без мотора, оттуда выпал мужчина. Его ищут.

Вечером 24 августа в акватории реки Волги в Ивановской области столкнулись маломерный катер и баржа.

А в конце июня этого года у Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, из-за чего три члена экипажа судна оказались в воде. Столкновение произошло в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного тумана. Корабль двигался по маршруту, когда перед ним неожиданно появился катер, не отобразившийся на радаре. В результате случившегося никто не пострадал, а упавших за борт быстро вернули на палубу.

