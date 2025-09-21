Проверка начата по факту посадки судна «Аркадий Минченя» на мель

Прокуратура начала проверку из-за посадки судна на мель в Ленинградской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки грузового судна «Аркадий Минченя» на мель в Ленинградской области. Об этом ведоство сообщило в Telegram-канале.

Предварительно, судно село на мель 21 сентября в акватории реки Невы в Кировском районе на 1311 км. В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Судно было снято с мели силами экипажа, отметили в прокуратуре.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге на грузовом судне произошло задымление, в связи с происшествием на место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали его. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

До этого на реке Ковжа в Вологодской области сняли с мели теплоход «Александра».

Ранее пожар произошел на одном из судов в порту Приморск в Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотников.