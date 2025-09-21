Россиянин расправился с трехлетней дочерью, а ее мать сообщила в полицию о пропаже

РЕН ТВ: житель Кубани расправился с трехлетней дочерью и скинул тело в реку

В Краснодарском крае ищут тело ребенка, с которым расправился его отец. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в станице Архангельской. Два дня назад мать трехлетней девочки заявила в полицию о пропаже дочери. Поисками ребенка занимались правоохранители и волонтеры.

Однако отец пропавшей, 50-летний Александр Лесной, признался в расправе над ней во время допроса.

«Мужчина признался, что ударил ребенка по голове и сбросил мешок с телом в реку Кубань», – уточнил инсайдер.

В настоящее время тело потерпевшей ищут водолазы.

