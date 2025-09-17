Мужчина случайно запустил стиральную машину с новорожденным ребенком внутри

В Германии мужчина погубил младенца, которого мать спрятала в стиральной машине

В Германии новорожденный ребенок оказался в стиральной машине и не выжил из-за беспечности матери и отца, пишет Bild.

Согласно материалам дела, 35-летняя Кларисса Л., медсестра из Альбштадта, скрывала беременность от своего партнера, а затем родила в ванной 29 марта текущего года.

Женщина завернула ребенка в полотенце, поместила его в стиральную машину и убрала комнату, пытаясь скрыть случившееся. В связи с сильной кровопотерей женщину доставили в больницу, но о беременности и родах молчала.

Отец ребенка не знал о беременности и тем более о новорожденном. Он запустил стирку, добавив стиральный порошок и кондиционер для белья, и не подозревая, что внутри находится ребенок. После стирки малыш выпал из машины, что стало самым большим шоком для мужчины жизни.

Сейчас Кларисса находится под стражей. Она утверждает, не подозревала о беременности, так как месячные у нее не прекращались. В день трагедии у женщины начались боли в животе, и она отправилась в ванную.

«Внезапно пошла кровь, затем ребенок. Я испугалась. Он не двигался. И не дышал», — заявила Кларисса на допросе.

Однако экспертиза показала, что ребенок весом 2888 граммов и ростом 51 сантиметр родился здоровым и развивался нормально. Его отец до сих пор получает психологическую помощь после произошедшего. Следствие по делу продолжается.

Ранее в Красноярском крае наказали мать, которая утопила и выбросила младенца в мусорное ведро.