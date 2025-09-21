На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане произошло землетрясение с эпицентром возле Алма-Аты

В Казахстане произошло землетрясение возле Алма-Аты
Shutterstock/Almazoff

В Казахстане произошло землетрясение в девяти километрах от Алма-Аты. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на «Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК.

«21 сентября в 16:25 (14:25 мск) зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен на территории Казахстана, в 9 км на юго-запад от города Алматы <...>. Без ощутимости. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало», — сообщило МЧС РК.

По информации агентства, жителям столицы Казахстана на мобильные телефоны пришло сообщение с предупреждением о землетрясении и рекомендацией покинуть свои дома. По наблюдениям корреспондента ТАСС, хотя толчки не ощущались, часть людей все же решила выйти на улицу.

18 сентября у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. На следующий день, 19 сентября, на полуострове было зафиксировано более 12 землетрясений за сутки. Магнитуда толчков не превысила 5,5 баллов. Очаг их возникновения находился на глубине 31,9 км и в 181 км от Петропавловска-Камчатского. Во время природного катаклизма жители города также не пострадали. 21 сентября сейсмологи зафиксировали в Камчатском крае серию афтершоков. Притом, значение магнитуды некоторых из них доходило до 5.8.

Ранее сейсмолог предупредил, что афтершоки после землетрясений могут длиться больше года.

