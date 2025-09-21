На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый предупредил об опасности сейсмических толчков на Камчатке

Ученый Завьялов: сейсмическая активность на Камчатке может длиться больше года
true
true
true
close
РИА Новости

Повышенная сейсмическая активность, фиксируемая вблизи Камчатки, может сохраняться на протяжении года. Об этом РИА Новости сообщил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

«При такой магнитуде и при сравнительно небольшой глубине очага афтершоки могут продолжаться очень долго — несколько месяцев, а может быть и больше года», — сказал ученый.

Завьялов отметил, что афтершоки позволяют снять накопленные тектонические напряжения.

18 сентября у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.

В этот же день МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее на Камчатке произошли десятки афтершоков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами