Ученый предупредил об опасности сейсмических толчков на Камчатке

Повышенная сейсмическая активность, фиксируемая вблизи Камчатки, может сохраняться на протяжении года. Об этом РИА Новости сообщил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.
«При такой магнитуде и при сравнительно небольшой глубине очага афтершоки могут продолжаться очень долго — несколько месяцев, а может быть и больше года», — сказал ученый.
Завьялов отметил, что афтершоки позволяют снять накопленные тектонические напряжения.
18 сентября у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.
В этот же день МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.
Ранее на Камчатке произошли десятки афтершоков.