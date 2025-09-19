На Камчатке зафиксировали более 120 землетрясений

Более 120 землетрясений зафиксировали на Камчатке за сутки

Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«С 9:00 19 сентября до 8:00 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении.

19 сентября на Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,5, а очаг находился на глубине 31,9 км. Отмечается, что землетрясение зафиксировали примерно в 181 км от Петропавловска-Камчатского.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

