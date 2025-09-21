На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидер ЛДПР предложил ввести в России новый праздник

Слуцкий: 21 сентября должно стать Днем зарождения российской государственности
Павел Бедняков/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой учредить в России новый памятный праздник — День российской государственности. Такое предложение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, в разные исторические периоды 21 сентября происходили события, ставшие символами силы и духовного величия России. В частности, речь идет о победе на Куликовом поле в 1380 году. Слуцкий напомнил о том, что первым с идеей создания такого праздника выступил основатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции Основателя партии и учредить новый памятный день — День российской государственности», — написал он.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил сделать День крещения Руси, который отмечается 28 июля, общенациональным праздником, а не только церковным. Депутат подчеркнул важность дня памяти святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси, отметив, что он совершил духовный переворот в истории страны и определил ее судьбу на тысячелетия вперед.

Битва на Куликовом поле состоялась в 1380 году и стала решающим сражением между армией князя Дмитрия Донского и Мамаем, темником Золотой орды. Сражение завершилось решительной победой русского князя.

Ранее Путин поручил учредить День языков народов России.

