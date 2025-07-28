В России предложили ввести новый общенациональный праздник

В России необходимо сделать День крещения Руси, который отмечается 28 июля, общенациональным праздником, а не только церковным. С такой инициативой в беседе с RT выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Депутат подчеркнул важность дня памяти святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси, отметив, что он совершил духовный переворот в истории страны и определил ее судьбу на тысячелетия вперед. Подвиг святого князя сегодняшние дни особенно актуален, считает Иванов.

«Сегодня, когда предпринимаются попытки расколоть наше общество, пример князя Владимира учит нас единству. Он собрал разрозненные племена в единый народ через общую веру, и этот урок нам особенно важно помнить сейчас», — пояснил он.

Отмечать День Крещения Руси следует как общенациональный праздник с проведением различных мероприятий, считает депутат. В том числе он предложил проводить в этот день фестивали славянской культуры, выставки и научные конференции, демонстрируя жителям прямую связь времен князя Владимира с современным временем.

Напомним, в 988 году князь Владимир принял христианство от Константинопольской церкви и сделал православие государственной религией Киевской Руси. За это его и причислили к лику святых. Православные верующие в России ежегодно отмечают День крещения Руси в конце июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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