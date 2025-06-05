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День языков народов России учредят в стране

Путин поручил учредить День языков народов России
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил учредить День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение глава государства выдвинул на заседании совета по поддержке русского языка.

Путин напомнил, что Гамзатов считал для себя родными два языка: аварский и русский. Благодаря русскому языку, произведения артиста обрели мировую славу, отметил политик.

В мае этого года председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День математика. Он будет отмечаться 1 декабря.

До этого стало известно, что в России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Отмечается, что с инициативой подобного праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его поддержали представители отрасли.

Ранее в России предложили учредить День участника СВО.

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